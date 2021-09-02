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В центре Киева из-за аварии обесточены "Глобус" и фонтаны

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Четверг 02 сентября 2021 18:29
В центре Киева из-за аварии обесточены "Глобус" и фонтаны Фото: В центре Киева из-за аварии обесточены "Глобус" и фонтаны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 2 сентября, в центре Киева произошла авария на городской электросети. В связи с этим в районе Майдана Независимости обесточены "Большой" и "Малые" фонтаны, частично торговый центр "Глобус", а также ближайшие дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевводфон".

"Специалистами СВКП "Киевводфонд" совместно с представителями ЗАО "ДТЭК Киевские электросети" проводятся необходимые действия для восстановления электронапряжения", - говорится в сообщении.

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