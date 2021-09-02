В центре Киева из-за аварии обесточены "Глобус" и фонтаны
Фото: В центре Киева из-за аварии обесточены "Глобус" и фонтаны (Виталий Носач, РБК-Украина)
В четверг, 2 сентября, в центре Киева произошла авария на городской электросети. В связи с этим в районе Майдана Независимости обесточены "Большой" и "Малые" фонтаны, частично торговый центр "Глобус", а также ближайшие дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевводфон".
"Специалистами СВКП "Киевводфонд" совместно с представителями ЗАО "ДТЭК Киевские электросети" проводятся необходимые действия для восстановления электронапряжения", - говорится в сообщении.