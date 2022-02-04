"Обеспокоены вызовами международной безопасности": Китай и Россия сделали заявление

Президент России Владимир Путин с китайским коллегой Си Цзиньпином опубликовали совместное заявление после встречи. Стороны "обеспокоены серьезными вызовами в сфере международной безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сайт президента РФ .

В заявлении говорится, что судьбы народов всех стран взаимосвязаны.

"Ни одно государство не может и не должно обеспечивать свою безопасность в отрыве от безопасности всего мира и за счет безопасности других государств", - говорится в заявлении.

Международное сообщество должно принимать активное участие в глобальном управлении в интересах обеспечения всеобщей комплексной неделимой и устойчивой безопасности, считают главы РФ и Китая.