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"Обеспокоены вызовами международной безопасности": Китай и Россия сделали заявление

Автор: Анастасия Рокитна

Президент России Владимир Путин с китайским коллегой Си Цзиньпином опубликовали совместное заявление после встречи. Стороны "обеспокоены серьезными вызовами в сфере международной безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт президента РФ.

В заявлении говорится, что судьбы народов всех стран взаимосвязаны.

"Ни одно государство не может и не должно обеспечивать свою безопасность в отрыве от безопасности всего мира и за счет безопасности других государств", - говорится в заявлении.

Международное сообщество должно принимать активное участие в глобальном управлении в интересах обеспечения всеобщей комплексной неделимой и устойчивой безопасности, считают главы РФ и Китая.

Напомним, западные СМИ сообщили, что Россия планирует сфабриковать повод для вторжения в Украину.

Отметим, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на публикацию США о подготовке фейка России.

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КитайРоссийская ФедерацияВладимир ПутинСи Цзиньпинь