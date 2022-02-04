RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Стурбовані викликами міжнародній безпеці": Китай і Росія зробили заяву

Автор: Анастасія Рокитна

Президент Росії Володимир Путін з китайським колегою Сі Цзіньпіном опублікували спільну заяву після зустрічі. Сторони "стурбовані серйозними викликами у сфері міжнародної безпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт президента РФ.

У заяві йдеться, що долі народів усіх країн взаємопов'язані.

"Жодна держава не може і не повинна забезпечувати свою безпеку у відриві від безпеки всього світу і за рахунок безпеки інших держав", - йдеться в заяві.

Міжнародне співтовариство має брати активну участь у глобальному управлінні в інтересах забезпечення загальної комплексної неподільної і стійкої безпеки, вважають глави РФ і Китаю.

Нагадаємо, західні ЗМІ повідомили, що Росія планує сфабрикувати привід для вторгнення в Україну.

Зазначимо, глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на публікацію США про підготовку фейку Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайРосійська ФедераціяВолодимир ПутінСи Цзиньпинь