"Стурбовані викликами міжнародній безпеці": Китай і Росія зробили заяву

Президент Росії Володимир Путін з китайським колегою Сі Цзіньпіном опублікували спільну заяву після зустрічі. Сторони "стурбовані серйозними викликами у сфері міжнародної безпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт президента РФ .

У заяві йдеться, що долі народів усіх країн взаємопов'язані.

"Жодна держава не може і не повинна забезпечувати свою безпеку у відриві від безпеки всього світу і за рахунок безпеки інших держав", - йдеться в заяві.

Міжнародне співтовариство має брати активну участь у глобальному управлінні в інтересах забезпечення загальної комплексної неподільної і стійкої безпеки, вважають глави РФ і Китаю.