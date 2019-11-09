Обеспечение стабильности в Украине является проектом США, - Помпео

Соединенные Штаты Америки привержены обеспечению стабильности и мира в Украине. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, выступая в Фонде Кербера в Берлине, передает РБК-Украина.

По словам Помпео, обеспечение мира и стабильности в Украине это проект, над которым работают в Вашингтоне. Он добавил, что еще во время Мюнхенской конференции поднималась тема предоставления Украине оборонительных систем.

"Германия считала это плохой идеей, президент (США - ред.) Барак Обама считал это плохой идеей. Президент США Дональд Трамп дважды или трижды давал вооружение Украине, чтобы она могла защититься от российской агрессии на Донбассе. Мы гордимся этим, считаем, что это имеет смысл для свободы, Европы, мира и суверенитета Украины", - подчеркнул госсекретарь США.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал главные приоритеты американсього президента Дональда Трампа относительно Украины. В частности, одним из приоритетов Белого дома является предоставление Украине систем вооружения для противостояния российской агрессии.

Как писало РБК-Украина, Помпео заявил, что Вашингтон выступает против строительства газопровода "Северный поток-2", поскольку не хочет, чтобы Европа была энергетически зависимой от России. Он подчеркнул, что Германия должна бороться ради свободы в мире вместе со США.