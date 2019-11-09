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Помпео: мы не хотим зависимости энергообеспечения Европы от России

Новости » Политика     09.11.2019 - 01:11
Помпео: мы не хотим зависимости энергообеспечения Европы от России
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

США выступают против проекта "Северный поток 2"

Соединенные Штаты Америки выступают против строительства газогопроводу "Северный поток 2", который будет поставлять в Европу российский газ. Об этом заявил Государственный секретарь США Майк Помпео, передает DW.

Перед тем, как встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках официального визита в Берлин, госсекретарь отметил, что этот газопровод может стать причиной зависимости Федеративной республики Германия от российских энергоносителей.

"Мы не хотим, чтобы энергообеспечение Европы зависело от Владимира Путина", - заявил Помпео.

Он, в частности, заострил внимание на авторитарных тенденциях в России и Китае и заявил, что Германия должна бороться ради свободы в мире вместе с США.

Помпео также предостерег Германию от использования оборудования китайского телекоммуникационного концерна Huawei при создании мобильных сетей 5G. Помпео как бывший глава ЦРУ напомнил, что США подозревают китайский концерн в промышленном шпионаже.

Напомним, бундестаг Германии перенес голосование за законопроект, который позволил бы вывести из-под действия европейского энергетического законодательства российский проект газопровода "Северный поток 2". Голосование было запланировано на 8 ноября, однако его отложили.

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