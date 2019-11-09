Забезпечення стабільності в України є проектом США, - Помпео

Сполучені Штати Америки віддані забезпеченню стабільності та миру в Україні. Про це заявив державний секретар США Майк Помпео, виступаючи у Фонді Кербера в Берліні, передає РБК-Україна.

За словами Помпео, забезпечення миру та стабільності в Україні це проект, над яким працюють у Вашингтоні. Він додав, що ще під час Мюнхенській конференції піднімалася тема надання Україні оборонних систем.

"Німеччина вважала це поганою ідеєю, президент (США - ред.) Барак Обама вважав це поганою ідеєю. Президент США Дональд Трамп двічі або тричі надавав озброєння Україні, щоб вона могла захиститися від російської агресії на Донбасі. Ми пишаємося цим, вважаємо, що це має сенс для свободи, Європи, світу та суверенітету України", - наголосив держсекретар США.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Майк Помпео назвав головні пріоритети американсього президента Дональда Трампа щодо України. Зокрема, одним з пріоритетів Білого дому є надання Україні систем озброєння для протистояння російській агресії.

Як писало РБК-Україна, Помпео заявив, що Вашингтон виступає проти будівництва газопроводу "Північний потік-2", оскільки не хоче, щоб Європа була енергетично залежною від Росії. Він наголосив, що Німеччина повинна боротися заради свободи у світі спільно зі США.