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Помпео назвал приоритеты политики Трампа по Украине

Новости » Политика     05.11.2019 - 09:49
Помпео назвал приоритеты политики Трампа по Украине
Фото: Майк Помпео (flickr.com/Gage Skidmore)

Помпео заявил, что США помогают Украине в борьбе с коррупцией и российской агрессией

Политика президента США Дональда Трампа в отношении Украины сосредотачивается на нескольких вещах. Об этом в интервью радио KCMO заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

По его словам, Украина является страной с глубокой историей коррупции.

"Наша миссия, миссия посла Курта Волкера была очень ясной. Она заключалась в том, чтобы создать набор инструментов, чтобы президент Зеленский и его команда смогла выполнить то, что обещала во время своей кампании, снизить риски коррупции", - отметил Помпео.

Он также подчеркнул, что предыдущий президент США Барак Обама не предоставил Украины "необходимые инструменты для сохранения нации" после захвата Крыма и агрессии на Донбассе.

"Президент Трамп последовательно предоставлял системы вооружений украинскому народу. Мы дали им техническую помощь, которую предыдущая администрация отказалась давать. Мы активно помогали украинскому народу, и мы все вместе в Государственном департаменте были сосредоточены на указаниях президента в отношении того, как мы можем сформировать Украину, ориентированную на Запад, которая сохранит демократию, свободу в Украине и Европе, которая также защищает американцев", - добавил Помпео.

Напомним, ранее Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Украиной.

Кроме того, он подчеркнул, что хотел бы видеть в Белом доме украинского президента Владимира Зеленского. До этого Трамп встречался с Зеленским в Нью-Йорке в ходе визита последнего на Генассамблею ООН. Тогда же разгорелся скандал с давлением президента США на Зеленского, в результате которого Белый дом обнародовал стенограмму переговоров лидеров обеих стран.

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