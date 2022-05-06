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"Обещали одно, а дали другое": Россия "киданула" переселенцев из так называемых "ЛДНР"

Новина українською →
Донбасс, Пятница 06 мая 2022 16:30
"Обещали одно, а дали другое": Россия "киданула" переселенцев из так называемых "ЛДНР" Фото: Россия "киданула" переселенцев из так называемых "ЛДНР" (dan-news info)
Автор: Мария Кучерявец

Страна-оккупант обманула переселенцев из так называемых "ЛДНР", которые выехали в Россию, убегая от войны. Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры российских захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"Баба из Донецка высказывала, что им обещали одно жилье, а дали другое, обещали по одному кормить, а кормят по-другому..." - рассказывает жительница Краснодарского края своему мужу-окупанту.

Как слышно из перехваченного разговора, они вдвоем не сдерживают эмоции и не стесняются в выражениях: "Не нравится, пизд*й обратно, тебя сюда никто не звал и никто здесь не держит!".

Поэтому, как отметили в СБУ, реальность, в которую попали переселенцы с временно оккупированных территорий, не имеет ничего общего с пропагандистскими сюжетами о помощи "жителям Донбасса".

"Сыграв роль "беженцев" на росТВ, они теперь оставлены на произвол судьбы и чувствуют себя "людьми второго сорта" в окружении россиян, которые их откровенно презирают", - добавили в ведомстве.

Напомним, недавно в России заявили, что "без участия украинской власти" они вывезли на свою территорию уже более 1 млн граждан Украины. При этом среди депортированных более 138 тысяч - дети.

Добавим, как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, ориентировочно 500 тысяч украинцев были фактически депортированы оккупантами

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