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"Обіцяли одне, а дали інше": Росія "киданула" переселенців із так званих "ЛДНР"

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Донбас, П'ятниця 06 травня 2022 16:30
"Обіцяли одне, а дали інше": Росія "киданула" переселенців із так званих "ЛДНР" Фото: Росія "киданула" переселенців із так званих "ЛДНР" (dan-news info)
Автор: Марія Кучерявець

Країна-окупант обманула переселенців із так званих "ЛДНР", які виїхали до Росії, тікаючи від війни. Про це свідчать нові телефонні розмови російських загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"Баба из Донецка высказывала, что им обещали одно жилье, а дали другое, обещали по одному кормить, а кормят по-другому…" - розповідає жителька Краснодарського краю своєму чоловіку-окупанту.

Як чути з перехопленої розмови, вони удвох не стримують емоції та не добирають слів: "Не нравится, пизд*й обратно, тебя сюда никто не звал и никто здесь не держит!".

Тож, як зазначили в СБУ ,реальність, в яку потрапили переселенці з тимчасово окупованих територій, не має нічого спільного з пропагандистськими сюжетами про допомогу "жителям Донбасса".

"Відігравши роль "біженців" на росТБ, вони тепер залишені напризволяще і почуваються "людьми другого сорту" в оточенні росіян, які їх відверто зневажають", - додали у відомстві.

Нагадаємо, нещодавно в Росії заявили, що "без участі української влади" вони вивезли на свою територію вже понад 1 млн громадян України. При цьому серед депортованих більш як 138 тисяч - діти.

Додамо, як розповів президент України Володимир Зеленський, орієнтовно 500 тисяч українців були фактично депортовані окупантами

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