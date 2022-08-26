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Обещал не наказывать пьяного водителя: НАБУ задержало главу райсуда в Кировоградской области

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Украина, Пятница 26 августа 2022 21:15
Обещал не наказывать пьяного водителя: НАБУ задержало главу райсуда в Кировоградской области Фото: НАБУ задержало главу райсуда в Кировоградской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

НАБУ ликвидировала коррупционную схему в Александровском райсуде Кировоградской области задержав его главу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

По данным следователей, судья системно брал взятки, а на последнем его удалось задержать.

"Чиновник обещал гражданину, на которого ждал суд за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, за деньги избежать предусмотренной законом ответственности", - говорится в сообщении.

По информации от НАБУ, судья взял взятку в размере 1000 долларов, чтобы повлиять на принятие решения другим судьей. Следователи продолжаются.

Напомним, что экс-прокурор украл 8 кг золота из банковского сейфа во время обыска.

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НАБУ Кропивницкая область
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