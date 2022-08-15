ua ru
Пн, 15 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Экс-прокурор украл 8 кг золота из банковского сейфа во время обыска

Новина українською →
Понедельник 15 августа 2022 18:12
Экс-прокурор украл 8 кг золота из банковского сейфа во время обыска Иллюстративное фото: экс-прокурор украл 8 кг золота из банковского сейфа во время обыска (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Мужчина, который занимал должность прокурора в 2019 году, во время проведения обыска украл 8 кг золотых слитков стоимостью более 11,8 млн гривен из индивидуального банковского сейфа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Отмечается, что мужчина подделал служебные документы, в частности указал, что имущество принадлежит вообще другому лицу, которое не имело никакого отношения к этому сейфу.

Сегодня НАБУ и САП сообщили бывшему прокурору Генеральной прокуратуры о подозрении в завладении имуществом и служебном подлоге документов. Расследование этих фактов правоохранители начали по заявлению родственников потерпевшего - владельцев слитков.

Напомним, киберполиция разоблачила преступную группу, которая украла у украинцев более 100 млн гривен под видом европейских социальных выплат.

Кроме того, житель Харькова украл миллион гривен, прячась от обстрела в подвале.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ САП
NEWS
В Украине продлили военное положение и мобилизацию
В Украине продлили военное положение и мобилизацию
DAILY
Под угрозой ракетных ударов. Как из Украины вывозят зерно в голодающие страны
Юлия Акимовакорреспондент Под угрозой ракетных ударов. Как из Украины вывозят зерно в голодающие страны