Экс-прокурор украл 8 кг золота из банковского сейфа во время обыска

Мужчина, который занимал должность прокурора в 2019 году, во время проведения обыска украл 8 кг золотых слитков стоимостью более 11,8 млн гривен из индивидуального банковского сейфа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Отмечается, что мужчина подделал служебные документы, в частности указал, что имущество принадлежит вообще другому лицу, которое не имело никакого отношения к этому сейфу.

Сегодня НАБУ и САП сообщили бывшему прокурору Генеральной прокуратуры о подозрении в завладении имуществом и служебном подлоге документов. Расследование этих фактов правоохранители начали по заявлению родственников потерпевшего - владельцев слитков.