Обіцяв не карати п’яного водія: НАБУ затримало голову райсуду у Кіровоградській області

НАБУ ліквідувала корупційну схему в Олександрівському райсуді Кіровоградської області та затримавши його голову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України .

За даними слідчих, суддя системно брав хабарі, а на останньому його вдалось затримати.

"Посадовець обіцяв громадянину, на якого чекав суд за водіння автомобіля у стані алкогольного сп’яніння, за гроші уникнути передбаченої законом відповідальності", - йдеться в повідомленні.

За інформацією від НАБУ, суддя взяв хабар у розмірі 1000 доларів аби вплинути на ухвалення рішення іншим суддею. Слідчі тривають.