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Обіцяв не карати п’яного водія: НАБУ затримало голову райсуду у Кіровоградській області

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Україна, П'ятниця 26 серпня 2022 21:15
Обіцяв не карати п’яного водія: НАБУ затримало голову райсуду у Кіровоградській області Фото: НАБУ затримало голову райсуду у Кіровоградській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

НАБУ ліквідувала корупційну схему в Олександрівському райсуді Кіровоградської області та затримавши його голову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.

За даними слідчих, суддя системно брав хабарі, а на останньому його вдалось затримати.

"Посадовець обіцяв громадянину, на якого чекав суд за водіння автомобіля у стані алкогольного сп’яніння, за гроші уникнути передбаченої законом відповідальності", - йдеться в повідомленні.

За інформацією від НАБУ, суддя взяв хабар у розмірі 1000 доларів аби вплинути на ухвалення рішення іншим суддею. Слідчі тривають.

Нагадаємо, що екс-прокурор вкрав 8 кг золота з банківського сейфа під час обшуку.

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