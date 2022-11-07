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В Україні знову потеплішає. Синоптик дала прогноз на найближчі дні

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Україна, Понеділок 07 листопада 2022 16:05
В Україні знову потеплішає. Синоптик дала прогноз на найближчі дні Фото: синотики дали прогноз погоди на 8-10 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра варто чекати місцями дощі та тумани, але вже в середу-четвер до України повернеться тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз у Facebook синоптика Наталки Діденко.

Погода завтра в Києві та в Україні

Невеликі дощі пройдуть у західних областях та на півночі. На решті території - максимум тумани.

Температура повітря найнижчою залишається у східних областях, а також у Сумській, Полтавській - вдень +5...+9 градусів, в західних областях очікується +10...+14 градусів.

"На решті території України завтра вдень стовпчики термометрів блукатимуть поміж +9...+13 градусів", - розповіла синоптик.

У Києві 8 листопада - невеликий дощ, вночі +5...+7 градусів, вдень близько +10 градусів.

Погода в середу-четвер в Києві та в Україні

9-10 листопада передбачається хороша погода - без дощів та тепло, до +10..+13 градусів.

"Перше відчутне похолодання, за попередніми прогнозами, прийде в Україну з наступного тижня", - додала Діденко.

Як повідомлялося, біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" зафіксували новий сніговий рекорд. Рівень кучугур сягає понад три метри.

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