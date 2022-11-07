В Україні знову потеплішає. Синоптик дала прогноз на найближчі дні

Завтра варто чекати місцями дощі та тумани, але вже в середу-четвер до України повернеться тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз у Facebook синоптика Наталки Діденко.

Погода завтра в Києві та в Україні Невеликі дощі пройдуть у західних областях та на півночі. На решті території - максимум тумани. Температура повітря найнижчою залишається у східних областях, а також у Сумській, Полтавській - вдень +5...+9 градусів, в західних областях очікується +10...+14 градусів. "На решті території України завтра вдень стовпчики термометрів блукатимуть поміж +9...+13 градусів", - розповіла синоптик. У Києві 8 листопада - невеликий дощ, вночі +5...+7 градусів, вдень близько +10 градусів. Погода в середу-четвер в Києві та в Україні 9-10 листопада передбачається хороша погода - без дощів та тепло, до +10..+13 градусів. "Перше відчутне похолодання, за попередніми прогнозами, прийде в Україну з наступного тижня", - додала Діденко.