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Обережно! Завтра в декількох регіонах очікується сильний туман

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Україна, Субота 14 січня 2023 15:54
Обережно! Завтра в декількох регіонах очікується сильний туман Фото: завтра в декількох регіонах очікується сильний туман (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 15 січня, в частині областей України очікується сильний туман. Видимість не більше 500 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"15 січня в Україні, крім північних та східних областей, туман, видимість 200-500 м. I рівень небезпечності, жовтий", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, сильний туман очікується у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій, Одеській, Чернівецькій, Херсонській.

Обережно! Завтра в декількох регіонах очікується сильний туман

Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Як повідомлялось, в Україні у найближчі п'ять діб, 13-18 січня, прогнозується поступове підвищення температури. Морози почнуть відступати з понеділка.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що до України повертається "європейська" зима.

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