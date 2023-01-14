Осторожно! Завтра в нескольких регионах ожидается сильный туман

В воскресенье, 15 января, в части областей Украины ожидается сильный туман. Видимость не более 500 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"15 января в Украине, кроме северных и восточных областей, туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении. В частности, сильный туман ожидается в Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой, Одесской, Черновицкой, Херсонской. Синоптики предупреждают, что погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.