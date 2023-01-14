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Осторожно! Завтра в нескольких регионах ожидается сильный туман

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Украина, Суббота 14 января 2023 15:54
Осторожно! Завтра в нескольких регионах ожидается сильный туман Фото: завтра в нескольких регионах ожидается сильный туман (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 15 января, в части областей Украины ожидается сильный туман. Видимость не более 500 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"15 января в Украине, кроме северных и восточных областей, туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

В частности, сильный туман ожидается в Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой, Одесской, Черновицкой, Херсонской.

Осторожно! Завтра в нескольких регионах ожидается сильный туман

Синоптики предупреждают, что погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Как сообщалось, в Украине в ближайшие пять суток, 13-18 января, прогнозируется постепенное повышение температуры. Морозы станут отступать с понедельника.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что в Украину возвращается "европейская" зима. В дальнейшем в стране ожидается потепление.

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