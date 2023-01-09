ua ru
Пн, 09 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Осторожно! В Киеве штормовой ветер, жителям дали советы

Новина українською →
Киев, Понедельник 09 января 2023 08:53
Осторожно! В Киеве штормовой ветер, жителям дали советы Фото: в Киеве штормовой ветер, жителям дали советы (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 9 января, в Киеве ожидаются снег и сильный ветер юго-восточного направления, который будет достигать штормовых отметок в 15-20 метров в секунду, поэтому жителям столицы следует быть внимательными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Так что стоит:

  • очень внимательно парковать автомобили;
  • не задерживаться под деревьями, большими рекламными конструкциями.

При этом, как добавили в КГГА, температура будет колебаться от -5 до -7 градусов, а завтра ожидается потепление.

По состоянию на 08:20 9 января на улицы Киева выведено 302 единицы спецтехники "Киевавтодор". Снег убирают более 3,5 тысячи коммунальщиков.

Как сообщалось, сегодня, 9 января в большинстве регионов Украины ожидается сильный ветер. Его порывы будут достигать 15-20 м/с.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Погода Погода в Киеве
NEWS
Сырский побывал под Бахмутом и Соледаром: Зеленский раскрыл детали
Сырский побывал под Бахмутом и Соледаром: Зеленский раскрыл детали
DAILY
Суд для Путина. Как наказать диктатора за войну в Украине и начать трибунал по России
Юлия Акимовакорреспондент Суд для Путина. Как наказать диктатора за войну в Украине и начать трибунал по России