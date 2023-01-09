Осторожно! В Киеве штормовой ветер, жителям дали советы
Фото: в Киеве штормовой ветер, жителям дали советы (GettyImages)
В понедельник, 9 января, в Киеве ожидаются снег и сильный ветер юго-восточного направления, который будет достигать штормовых отметок в 15-20 метров в секунду, поэтому жителям столицы следует быть внимательными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Так что стоит:
- очень внимательно парковать автомобили;
- не задерживаться под деревьями, большими рекламными конструкциями.
При этом, как добавили в КГГА, температура будет колебаться от -5 до -7 градусов, а завтра ожидается потепление.
По состоянию на 08:20 9 января на улицы Киева выведено 302 единицы спецтехники "Киевавтодор". Снег убирают более 3,5 тысячи коммунальщиков.
Как сообщалось, сегодня, 9 января в большинстве регионов Украины ожидается сильный ветер. Его порывы будут достигать 15-20 м/с.
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