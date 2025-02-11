Обережний оптимізм: як змінилися економічні настрої українців на початку 2025 року

Індекс споживчих настроїв українців у січні 2025 року зріс на 4,4 пункти та становить 75,6 п. Зросли усі складові індикатора за виключенням Індексу очікуваного розвитку економіки впродовж п’яти років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

Індекс поточного становища зріс і складає 57,9 п., що на 6,4 п. вище за рівень цього показника у грудні. Індекс економічних очікувань у січні зріс на 3,2 п. та складає 87,4 п.



У січні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 1,2 п. та складає 122,1 п. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 4,2 п. та складає 185,3 п.. Індекс девальваційних очікувань зменшився на 1,4 п. та складає 167,1 п.



"На початку 2025 року динаміка індексів споживчих настроїв населення України демонструє позитивні зміни у порівнянні з груднем 2024 року: покращилося поточне становище та економічні очікування у короткостроковій перспективі. Водночас, очікування щодо розвитку економіки на 5 років дещо погіршилися, що вказує на невизначеність у довгострокових прогнозах. Загалом спостерігається обережний оптимізм, але необхідний подальший моніторинг", - коментують аналітики Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.