Осторожный оптимизм: как изменились экономические настроения украинцев в начале 2025 года

Индекс потребительских настроений украинцев в январе 2025 года вырос на 4,4 пункта и составляет 75,6 п. Выросли все составляющие индикатора за исключением Индекса ожидаемого развития экономики в течение пяти лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens .

Индекс текущего положения ырос и составляет 57,9 п., что на 6,4 п. выше уровня этого показателя в декабре. Индекс экономических ожиданий в январе вырос на 3,2 п. и составляет 87,4 п.



В январе показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 1,2 п. и составляет 122,1 п. Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 4,2 п. и составляет 185,3 п.. Индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 1,4 п. и составляет 167,1 п.



"В начале 2025 года динамика индексов потребительских настроений населения Украины демонстрирует положительные изменения по сравнению с декабрем 2024 года: улучшилось текущее положение и экономические ожидания в краткосрочной перспективе. В то же время, ожидания по развитию экономики на 5 лет несколько ухудшились, что указывает на неопределенность в долгосрочных прогнозах. В целом наблюдается осторожный оптимизм, но необходим дальнейший мониторинг", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. Во время исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут меняться в пределах от 0 до 200. Значение равно 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают негативные оценки.