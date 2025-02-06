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Українці оцінили ситуацію в країні: критичність настроїв зростає

Україна, Четвер 06 лютого 2025 10:36
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Українці оцінили ситуацію в країні: критичність настроїв зростає Фото: українці дали оцінку ситуації в країні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні зростає критичність в оцінках загальної ситуації в країні. Близько половини (49%) респондентів вважають, що ситуація розвивається в неправильному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Третина респондентів (35%) зазначають, що напрямок розвитку є правильним.
Українці оцінили ситуацію в країні: критичність настроїв зростає

Про погіршення економічної ситуації заявили 80% опитаних, 62% вважають, що політична ситуація погіршилася, близько 60% повідомили про погіршення добробуту та стану здоров’я за останній рік.
Українці оцінили ситуацію в країні: критичність настроїв зростає

Серед основних викликів, які турбують українців, виділяються в першу чергу економічні - економічна криза (32%) та зростання цін (32%), а також безпекові - посилення обстрілів (27%).
Українці оцінили ситуацію в країні: критичність настроїв зростає

Соціологічна група "Рейтинг" почала серію періодичних всеукраїнських соціологічних досліджень. Вони стосуються різних аспектів життя українців під час війни: загального стану справ, бачення майбутнього, сприйняття регіону, факторів гуртування й роз’єднання тощо.

У першій хвилі (20 листопада - 4 грудня 2024 року) було проведено комбіноване опитування, яке складалося з двох етапів: телефонне опитування: загальнонаціональна вибірка (2000 респондентів) + додаткові підвибірки для 9-х прифронтових і прикордонних областей (по 400 респондентів кожна). Усього - 5600 респондентів.

Похибка - не більше 2,2% для вибірки 2000 респондентів і не більше 4,9% для підвибірок 400 респондентів.

Додатково у межах першої хвилі дослідження протягом 21-28 листопада 2024 року було проведено 6 фокус-групових дискусій із постійними мешканцями прифронтових (Запорізька, Харківська, Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Чернігівська, Сумська) та неприфронтових областей, які проживали на них до повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", віра в перемогу України за останній рік суттєво не змінилися, у 24% опитаних вона збільшилася, у 23% зменшилася, у 49% - не змінилися.

Однак, як зазначають соціологи, перспективи розв’язання війни виглядають досить розмитими та невизначеними, люди перебувають в постійній напрузі. Саме визначення перемоги також зазнало змін – тепер це вже не про повернення до кордонів 1991 року, а скоріше про закінчення гострої фази війни та припинення просування ворога вглиб країни.

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