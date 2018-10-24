Обсяги будівництва у вересні скоротилися на 1%, - Держстат

Фото: новобудова (РБК-Україна)

Будівельна галузь скорочується

Обсяги будівництва у вересні 2018 року порівняно з вереснем минулого року скоротилися на 1,0%. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, у січні-вересні 2018 року порівняно із січнем-вереснем 2017 року обсяги будівництва зросли на 5,4%.

Як зазначили в Держстаті, у січні-вересні 2018 року підприємства України виконали будівельні роботи на суму 86,5 млрд грн.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 74,9% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти - 16,1% та 9,0% відповідно.

Нагадаємо, що у вересні 2018 року обсяги промислового виробництва в України знизилися в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року на 1,3%. За даними статистичного відомства, за січень-вересень 2018 року до аналогічного періоду минулого зростання промвиробництва склало 1,8%.