Держстат оприлюднив очікування промисловців на IV квартал

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Незважаючи на зростання, індикатор ділової впевненості знаходиться нижче нульової позначки

Індикатор ділової впевненості в промисловості підвищився порівняно з IІI кварталом 2018 року на 0,2 в.п. і становить мінус 4,4%, у переробній промисловості цей показник підвищився порівняно з попереднім кварталом також на 0,2 в.п. і становить мінус 4,5%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування 1528 підприємств, проведеного Державною службою статистики.

За даними Держстату, індикатор ділового клімату в промисловості не змінився порівняно з IІІ кварталом 2018 роком і становить плюс 1%, у переробній промисловості цей індикатор знизився порівняно з попереднім кварталом на 0,1 в.п. і становить плюс 0,9%.

Оцінка обсягу виробництва продукції за липень-вересень 2018 року у промисловості становить плюс 10%, у переробній промисловості - плюс 13%.

Очікування щодо обсягу виробництва продукції в жовтні-грудні 2018 року у промисловості становлять плюс 13%, у переробній промисловості - плюс 15%.

Індикатор ділової впевненості і індикатор ділового клімату обчислені відповідно до Методики розрахунку індикаторів ділових очікувань згідно з вимогами розширеного Спеціального стандарту поширення даних Міжнародного валютного фонду.

Нагадаємо, у вересні 2018 року обсяги промислового виробництва знизилися в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року на 1,3%. За підсумками серпня Держстат повідомляв про падіння обсягів промислового виробництва на 0,5%. До цього з початку року промвиробництво зростало.

Відзначимо, що промислове виробництво в Україні падало чотири роки поспіль: у 2012 році - на 0,7%, в 2013 році - на 4,3%, у 2014 році - на 10,1%, у 2015 році - на 13%. У 2016 році зростання відновилося, і за рік обсяги зросли на 2,8%, а за 2017 рік - на 0,4%.