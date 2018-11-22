Обсяги будівництва в жовтні зросли на 5,8%, - Держстат

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Будівельна галузь відновила зростання

Обсяги будівництва у жовтні 2018 року порівняно з жовтнем минулого року зросли на 5,8%. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, у січні-жовтні 2018 року порівняно із січнем-жовтнем 2017 року обсяги будівництва зросли на 6,4%.

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Як зазначили в Держстаті, у січні-жовтні 2018 року підприємства України виконали будівельні роботи на суму 100,5 млрд грн.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 74,3% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти - 16,8% та 8,9% відповідно.

Нагадаємо, обсяги будівництва у вересні 2018 року порівняно з вереснем минулого року скоротилися на 1,0%. За даними статистичного відомства, у січні-вересні 2018 року порівняно із січнем-вереснем 2017 року обсяги будівництва зросли на 5,4%.

За даними Держстату, у IV кварталі 2018 року індикатор ділової впевненості в промисловості підвищився в порівнянні з III кварталом на 0,2 в.п. і становить мінус 4,4%.