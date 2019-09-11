Объемы газа в хранилищах превысили 19 млрд кубометров

Объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию на утро 11 сентября достигли 19,04 млрд кубометров. Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза" в Facebook.

Как отметили в компании, объемы газа на 25% или на 3,8 млрд кубометров больше, чем в прошлом году.

По данным пресс-службы, с конца лета "Укртрансгаз" закачивает по 74 млн кубометров в сутки.

Как сообщало РБК-Украина, "Укртрансгаз" в начале сентября прекратил закачку газа уже на шести (из десяти) подземных газохранилищах в связи с достижением плановых объемов на 2019 год.

Напомним, в начале сентября объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины достигли 18,7 млрд кубометров газа, что является наибольшим показателем за последние семь лет. По данным пресс-службы "Нафтогаза", компания продолжает закачивать по 78 млн кубометров в сутки. В компании уверяют, что "Нафтогаз" до начала отопительного сезона иметь в ПХГ 20 млрд кубометров газа.

Отметим, НАК "Нафтогаз Украины" намерен использовать денежные средства кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для проекта по покрытию разрыва между закупкой и реализацией природного газа. Проект имеет общую ориентировочную стоимость до 120 млн евро, предусматривает приобретение природного газа для поставок в Украину через интерконнекторы с Европейским союзом.