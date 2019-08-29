Объемы газа в хранилищах превысили 18 млрд кубометров

Объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины превысили 18 млрд кубометров. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в Twitter.

Таким образом, за последнюю неделю, с 21 августа, объемы газа в хранилищах увеличились на 600 млн кубометров.

Как отметили в пресс-службе, чтобы пройти отопительный сезон без энергетических рисков Украина должна до начала отопительного сезона накопить в ПХГ около 20 млрд кубометров газа.

Ранее в интервью РБК-Украина глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что для того, чтобы пройти эту зиму, "Нафтогазу" нужно закачать в подземные газовые хранилища на три миллиарда кубометров газа больше привычного объема. Это около 20 млрд кубометров.

Напомним, Национальный банк прогнозирует, что в 2020 году транзит российского газа по территории Украины сократится с 80 до 50 млрд кубометров. По прогнозам НБУ, в следующем году могут реализоваться несколько сценариев в негативном аспекте. Однако в базовом сценарии НБУ заложено снижение объемов транзита российского газа через Украину.