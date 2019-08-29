Обсяги газу в сховищах перевищили 18 млрд кубометрів

Обсяги газу в підземних сховищах газу (ПСГ) України перевищили 18 млрд кубометрів. Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України" в Twitter.

Таким чином, за останній тиждень, з 21 серпня, обсяги газу в сховищах збільшилися на 600 млн кубометрів.

Як відзначили в прес-службі, щоб пройти опалювальний сезон без енергетичних ризиків Україна повинна до початку опалювального сезону накопичити в ПСГ близько 20 млрд кубометрів газу.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв зазначав, що для того, щоб пройти цю зиму, "Нафтогазу" потрібно закачати в підземні газові сховища на три мільярди кубометрів газу більше звичного об'єму. Це близько 20 млрд кубометрів.

Нагадаємо, Національний банк прогнозує, що у 2020 році транзит російського газу по території України скоротиться з 80 до 50 млрд кубометрів. За прогнозами НБУ, у наступному році можуть реалізуватися кілька сценаріїв у негативному аспекті. Однак у базовому сценарії НБУ закладено зниження обсягів транзиту через Україну.