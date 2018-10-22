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Украина достигла рекордного уровня среднесуточной добычи газа, - Коболев

Новости » Энергетика    22.10.2018 - 15:18
Фото: Андрей Коболев (УНИАН)
Фото: Андрей Коболев (УНИАН)

Добыча газа в октябре достигла 44 млн кубометров в сутки

В октябре Украина достигла рекордного уровня среднесуточной добычи газа. Об этом на брифинге заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает корреспондент РБК-Украина.

Коболев отметил, что "Нафтогаз" вступает в отопительный сезон 2018/2019 годов в хорошей форме с точки зрения инфраструктуры.

"В октябре достигнут рекордный уровень добычи в сутки - около 44 млн кубометров, это больше 16 млрд кубометров в годовом измерении. Запасы в ПХГ тоже достаточные - около 17 млрд кубометров", - добавил Коболев.

Украина достигла рекордного уровня среднесуточной добычи газа, - Коболев

Напомним, ранее стало известно, что "Укргаздобыча" за 9 месяцев нынешнего года увеличила добычу газа на 87 млн кубометров. Кроме того, в сентябре компания вышла на максимальный среднесуточный показатель добычи с 2009 года - 42 млн 950 тыс. кубометров.

Сегодня сообщалось, что "Нафтогаз" готов возобновить газоснабжение Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ при открытии ими счетов со специальным режимом использования. В августе Соломенский райсуд Киева арестовал имущество обеих централей по ходатайству Национального антикоррупционного бюро Украины.

 

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