Объем принятого в эксплуатацию жилья за 9 месяцев сократился на 15,6%, - Госстат

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В городах средний размер квартир составляет 75 кв. м, домов в селах - 110 кв. м

Площадь принятого в эксплуатацию жилья в январе-сентябре 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года уменьшилась на 15,6%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, объем принятого в эксплуатацию жилья в городских поселениях составил 3313,3 тыс. кв. м, или 63,3% от общего объема, в сельской местности - 1917,7 тыс. кв. м (36,7%).

Распределение общего количества принятых в эксплуатацию квартир по месту строительства приведены в таблице:

Кроме того, в январе-сентябре 2018 года в стране приняты в эксплуатацию дачные и садовые дома нового строительства общей площадью 316,5 тыс. кв. м, что на 14,6% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Напомним, что по данным Государственной службы статистики Украины, объемы строительства в октябре 2018 года по сравнению с октябрем прошлого года выросли на 5,8%.

По данным Госстата, в IV квартале 2018 года индикатор деловой уверенности в промышленности повысился по сравнению с III кварталом на 0,2 в.п. и составляет минус 4,4%.