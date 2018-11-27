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Обсяг прийнятого в експлуатацію житла за 9 місяців скоротився на 15,6%, - Держстат

Новини » Економіка    27.11.2018 - 10:26
Обсяг прийнятого в експлуатацію житла за 9 місяців скоротився на 15,6%, - Держстат
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У містах середній розмір квартир становить 75 кв. м, будинків у селах - 110 кв. м

Площа прийнятого в експлуатацію житла у січні-вересні 2018 року порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшилась на 15,6%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, обсяг прийнятого в експлуатацію житла у міських поселеннях становив 3313,3 тис кв. м, або 63,3% від загального обсягу, у сільській місцевості - 1917,7 тис кв. м (36,7%).

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла за 9 місяців скоротився на 15,6%, - Держстат

 

Розподіл загальної кількості прийнятих в експлуатацію квартир за місцем будівництва наведено в таблиці:

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла за 9 місяців скоротився на 15,6%, - Держстат

Крім того, у січні-вересні 2018 року в країні прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки нового будівництва загальною площею 316,5 тис. кв. м, що на 14,6% більше порівняно з відповідним періодом попереднього року.

Нагадаємо, що за даними Державної служби статистики України, обсяги будівництва у жовтні 2018 року порівняно з жовтнем минулого року зросли на 5,8%.

За даними Держстату, у IV кварталі 2018 року індикатор ділової впевненості в промисловості підвищився в порівнянні з III кварталом на 0,2 в.п. і становить мінус 4,4%.

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