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Объем первого транша МВФ может составить более 1,5 млрд долл, - НБУ

Новости » Экономика    01.11.2018 - 13:50
Фото: Екатерина Рожкова (flickr.com/National Bank Of Ukraine)
Фото: Екатерина Рожкова (flickr.com/National Bank Of Ukraine)

Первую часть транша от МВФ ожидают до конца года

Объем первого транша в рамках новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) может составить 1,5-1,9 млрд долларов. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщила журналистам первый заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, недавно в НБУ провели монетарный брифинг, где обсуждался вопрос нового транша от МВФ.

"У нас недавно был монетарный брифинг, где глава НБУ Яков Смолий сообщил, что транш можно ожидать до конца этого года. Что касается суммы (первого транша - ред.), то мне кажется, что будет между 1,5-1,9 млрд долларов", - сказала Рожкова.

Напомним, недавно глава правления Нацбанка Яков Смолий отмечал, что Украина ожидает решение совета директоров МВФ относительно предоставления первого транша будет известно в декабре. Также НБУ надеется, что транш будет до конца 2018 года.

Отметим, на фоне нового соглашения о сотрудничестве с МВФ, Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,5%.

Добавим, 19 октября 2018 года, Международный валютный фонд и власти Украины достигли договоренности на уровне специалистов Фонда по новой программы в формате stand-by в размере 3,9 млрд долларов.

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