Обсяг першого траншу МВФ може становити понад 1,5 млрд дол, - НБУ

Фото: Катерина Рожкова (flickr.com/National Bank Of Ukraine)

Першу частину траншу від МВФ очікують до кінця року

Обсяг першого траншу в рамках нової програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) може сягнути 1,5-1,9 млрд доларів. Про це у четвер, 1 листопада, повідомила журналістам перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, нещодавно у НБУ провели монетарний брифінг, де обговорювалось питаня нового траншу від МВФ.

"У нас недавно був монетарний брифінг, де голова НБУ Яків Смолій повідомив, що транш можна очікувати до кінця цього року. Що стосується суми (першого траншу, - ред.), то мені здається, що буде між 1,5-1,9 млрд доларів", - сказала Рожкова.

Нагадаємо, нещодавно глова правління Нацбанку Яків Смолій зазначав, що Україна очікує рішення ради директорів МВФ щодо надання першого траншу буде відоме у грудні. Також НБУ сподівається, що транш буде до кінця 2018 року.

Зазначимо, на тлі нової угоди про співпраці із МВФ, Європейський банк реконструкції та розвитку підвищив прогноз зростання ВВП України у 2018 році до 3,5%.

Додамо, 19 жовтня 2018 року, Міжнародний валютний фонд і влада України досягли домовленості на рівні фахівців Фонду щодо нової програми у форматі stand-by у розмірі 3,9 млрд доларів.