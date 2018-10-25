НБУ очікує перший транш від МВФ у цьому році

Фото: Яків Смолій (прес-служба НБУ)

Рішення можуть ухвалити в грудні, і Україна отримає транш до кінця року

Україна може отримати перший транш за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом у цьому році. Про це сьогодні під час прес-брифінгу повідомив голова правління НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми очікуємо, що воно (рішення ради директорів щодо надання Україні першого траншу, - ред.) буде у грудні місяці і ми очікуємо, що він (транш, - ред.) буде ще у цьому році", - сказав Смолій.

Він нагадав, що в рамках співпраці із МВФ Україна очікує отримати 3,9 млрд доларів терміном на 15 місяців.

"Ця програма корисна тим, що наступний рік - рік виборів і ми перебуватимемо у співпраці з МВФ, що буде гарантією для обслуговування наших попередніх запозичень..." - додав голова НБУ.

Нагадаємо, 19 жовтня 2018 року, Міжнародний валютний фонд і влада України досягли домовленості на рівні фахівців Фонду щодо нової програми у форматі stand-by у розмірі 3,9 млрд доларів. Програма тривалістю 14 місяців замінить затверджену в березні 2015 року програму розширеного фінансування, яка закінчується в березні 2019 року. Угоду про 3,9 млрд доларів кредиту затвердять після ухвалення держбюджету України на 2019 рік.

Відзначимо, що Національний банк України (НБУ) зберіг незмінною облікову ставку на рівні 18% річних з 26 жовтня 2018 року.