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Объем операций с платежными картами за 9 месяцев превысил 2 трлн гривен, - НБУ

Новости » Финансы    22.11.2018 - 11:59
Объем операций с платежными картами за 9 месяцев превысил 2 трлн гривен, - НБУ
Иллюстративное фото (пресс-служба НБУ)

С начала года объем операций вырос почти на 40%

Общее количество операций с использованием платежных карточек за 9 месяцев 2018 года составила 2,8 млрд, что на более 27,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу НБУ.

По данным НБУ, объем операций с использованием платежных карт вырос январь-сентябрь 2018 года на 38,5% до 2 трлн грн.

Количество безналичных операций составило более 2,2 млрд, из которых 1,1 млрд операций (51,7%) приходилось на расчеты в торговой сети. Объем таких операций составил 902,7 млрд грн и распределился следующим образом: 312,0 млрд грн приходилось на операции в сети Интернет (34,6% от общего объема безналичных операций); 300,7 млрд грн - на операции по переводу средств с карты на карту (33,3%); 267,8 млрд грн - расчеты в торговой сети (29,7%); 22,2 млрд грн - в устройствах самообслуживания (банкоматы, ПТКС) (2,5%).

Объем операций с платежными картами за 9 месяцев превысил 2 трлн гривен, - НБУ

bank.gov.ua

Напомним, по данным НБУ, по состоянию на 1 октября 2018 года по сравнению с началом года общее количество платежных карт в обращении увеличилось на 1,3% до 60,6 млн шт.; активных платежных карт - на 5,1% до 36,6 млн шт.

Отметим, за девять месяцев 2018 года сеть торговых платежных терминалов выросла на 13,6% до 263,5 тыс. шт. Количество предприятий торговли и сферы услуг, которые предоставляют своим клиентам возможность осуществлять безналичные расчеты с помощью платежных карт, с начала 2018 года выросло на 13% до 196,4 тыс. ед. (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Количество активных платежных карт за 9 месяцев выросло на 5,1% до 36,6 млн шт., - НБУ НБУ повысил курс золота до 339,9 тыс. гривен за 10 унций
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