Кількість активних платіжних карток за 9 місяців зросла на 5,1% до 36,6 млн шт., - НБУ

Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)

В Україні продовжує зростати кількість платіжних карток і терміналів

Станом на 1 жовтня 2018 року порівняно з початком року загальна кількість платіжних карток в обігу збільшилася на 1,3% до 60,6 млн шт.; активних платіжних карток - на 5,1% до 36,6 млн шт.; безконтактних платіжних карток - на 31,4% до 3,6 млн шт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними НБУ, кількість активних карток у платіжній системі MasterCard становила 24,9 млн шт., у Visa - 11,3 млн шт., у НПС "ПРОСТІР" - 0,4 млн шт., інші - 0,008 млн шт.

За дев’ять місяців 2018 року мережа торговельних платіжних терміналів зросла на 13,6% до 263,5 тис. шт. Станом на 1 жовтня 2018 року в Україні на одну тисячу населення припадало 6,7 платіжних терміналів.

Кількість підприємств торгівлі та сфери послуг, що надають своїм клієнтам можливість здійснювати безготівкові розрахунки за допомогою платіжних карток, з початку 2018 року зросла на 13% до 196,4 тис. од. (станом на 1 жовтня 2018 року).

Нагадаємо, заданими Держстату, чисельність наявного населення України упродовж січня-вересня 2018 року зменшилася на 165,6 тисяч осіб. За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 жовтня 2018 року становила 42220,8 тисяч осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 жовтня 2018 року кількість абонентів рухомого (мобільного) зв'язку в Україні становила 54,682 млн, що на 1,032 млн менше, ніж на початок року.