Обсяг операцій з платіжними картками за 9 місяців перевищив 2 трлн гривень, - НБУ

Ілюстративне фото (прес-служба НБУ)

З початку року обсяг операцій зріс майже на 40%

Загальна кількість операцій із використанням платіжних карток за 9 місяців 2018 року склала 2,8 млрд що на більше 27,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними НБУ, обсяг операцій із використанням платіжних карток зріс січень-вересень 2018 року на 38,5% до 2 трлн грн.

Кількість безготівкових операцій становила понад 2,2 млрд, з яких 1,1 млрд операцій (51,7%) припадало на розрахунки у торговельній мережі. Обсяг таких операції становив 902,7 млрд грн та розподілився наступним чином: 312,0 млрд грн припадало на операції у мережі Інтернет (34,6% від загального обсягу безготівкових операцій); 300,7 млрд грн - на операції з переказу коштів з картки на картку (33,3%); 267,8 млрд грн - розрахунки у торговельній мережі (29,7%); 22,2 млрд грн - у пристроях самообслуговування (банкомати, ПТКС) (2,5%).

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Нагадаємо, за даними НБУ, станом на 1 жовтня 2018 року порівняно з початком року загальна кількість платіжних карток в обігу збільшилася на 1,3% до 60,6 млн шт.; активних платіжних карток - на 5,1% до 36,6 млн шт.

Відзначимо, за дев’ять місяців 2018 року мережа торговельних платіжних терміналів зросла на 13,6% до 263,5 тис. шт. Кількість підприємств торгівлі та сфери послуг, що надають своїм клієнтам можливість здійснювати безготівкові розрахунки за допомогою платіжних карток, з початку 2018 року зросла на 13% до 196,4 тис. од. (станом на 1 жовтня 2018 року).