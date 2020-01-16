Объем годовых инвестиций ЕБРР в Украину превысил 1 млрд евро

Фото: ЕБРР (www.ebrd.com)

Больше всего банк вкладывал в "зеленую" энергетику

Объем новых инвестиций Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине превысил уровень 1 млрд евро. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отмечается в сообщении, в прошлом году банк инвестировал более 1,1 млрд евро в 51 проект в государственном и частном секторах Украины. Среди стран операций ЕБРР Украина в 2019 году заняла второе место по объему инвестиций и первое - по количеству подписанных проектов.

По данным пресс-службы, 680 млн евро от общего объема инвестиций в Украине в 2019 году отнесены к "зеленой" категории, что является самым высоким показателем среди всех стран ЕБРР. ЕБРР вместе с Черноморским банком торговли и развития профинансировали строительство солнечной электростанции мощностью 57,6 МВт в Николаевской области. Также был предоставлен синдицированный кредит в размере 150 млн евро на строительство ветряной электростанции мощностью 250 МВт в Херсонской области на юге Украины.

Кроме того, банк принял участие в эмиссии облигаций государственных компаний "Нафтогаз Украины" и "Укрзализныця".

ЕБРР инвестировал 149 млн евро в украинскую сеть электропередачи, что поможет "Укрэнерго" модернизировать свою инфраструктуру передачи электроэнергии для ее синхронизации с европейскими электрическими сетями.

По данным пресс-службы, ЕБРР является ведущим институциональным инвестором в Украине и уже взял на себя обязательства относительно предоставления более чем 14,54 млрд евро в рамках более 460 проектов.

Напомним, в ноябре 2019 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил ожидания роста экономики в Украине в 2019 году с 2,5% до 3,3%, а также с 3% до 3,5% в 2020 году.

Напомним, в октябре 2018 года Совет директоров ЕБРР утвердил новую стратегию для Украины, в которой определяются приоритеты банка в стране на следующие пять лет.