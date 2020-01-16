Обсяг річних інвестицій ЄБРР в Україну перевищив 1 млрд євро

Фото: ЄБРР (www.ebrd.com)

Найбільше банк вкладав в "зелену" енергетику

Обсяг нових інвестицій Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в Україні перевищив рівень 1 млрд євро. Про це повідомляє прес-служба банку.

Як зазначається в повідомленні, минулого року банк інвестував більше 1,1 млрд євро у 51 проект у державному і приватному секторах України. Серед країн операцій ЄБРР Україна у 2019 році посіла друге місце за обсягом інвестицій та перше - за кількістю підписаних проектів.

За даними прес-служби, 680 млн євро від загального обсягу інвестицій в Україні у 2019 році віднесено до "зеленої" категорії, що є найвищим показником серед усіх країн ЄБРР. ЄБРР разом з Чорноморським банком торгівлі та розвитку профінансували будівництво сонячної електростанції потужністю 57,6 МВт у Миколаївській області. Також був наданий синдикований кредит у розмірі 150 млн євро на будівництво вітрової електростанції потужністю 250 МВт у Херсонській області на півдні України.

Крім того, банк узяв участь в емісії облігацій державних компаній "Нафтогаз України" та "Укрзалізниця".

ЄБРР також інвестував 149 млн євро в українську мережу електропередачі, що допоможе "Укренерго" модернізувати свою інфраструктуру передачі електроенергії для її синхронізації з європейськими електричними мережами.

За даними прес-служби, ЄБРР є провідним інституційним інвестором в Україні та вже узяв на себе зобов’язання щодо надання більш ніж 14,54 млрд євро у рамках понад 460 проектів.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) поліпшив очікування зростання економіки в Україні у 2019 році з 2,5% до 3,3%, а також з 3% до 3,5% у 2020 році.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року Рада директорів ЄБРР затвердила нову стратегію для України, в якій визначаються пріоритети банку в країні на наступні п'ять років.