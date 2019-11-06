ЕБРР ожидает рост экономики Украины на 3,5% в следующем году

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В Европейском банке отмечают, что рост ВВП в 2020 году в Украине несколько ускорится

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил ожидания роста экономики в Украине в 2019 году с 2,5% до 3,3%, а также с 3% до 3,5% в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз банка.

Как отмечают в ЕБРР, украинская экономика стойкой к политическим факторам, но темпы роста все еще скромные.

"Рост ВВП страны останется на уровне 3,3% в 2019, как и в прошлом году, и несколько ускорится до 3,5% в 2020-м", - говорится в пресс-релизе банка.

При этом Европейский банк подчеркивает решающее значение для макроэкономической стабильности заключения соглашение о новой программе МВФ, поскольку в 2020-2021 годах Украину ожидают крупные выплаты по госдолгу.

"Инфляция потребительских цен замедлилась до 7,5% в сентябре 2019 года, но все еще находилась выше целевого показателя регулятора в 5%", - говорится в пресс-релизе.

На сегодняшний день объем портфеля ЕБРР в Украине (общая сумма открытых проектов) составляет 3,86 млрд евро, а операционные активы (фактически выделенные средства за открытыми проектами) составляют 2,08 млрд евро.

Напомним, в октябре 2018 года Совет директоров ЕБРР утвердил новую стратегию для Украины, в которой определяются приоритеты банка в стране на следующие пять лет. Она согласуется со стратегией МВФ для Украины и призвана способствовать приватизации в государственном секторе, верховенству права, укреплению энергетической безопасности, усилению финансовой системы и усилению интеграции.