Объединенные националисты могут пройти в Раду за счет активного электората, - политолог

У объединенных националистов есть реальная возможность преодолеть проходной барьер и попасть в новый парламент за счет высокой явки патриотично настроенного электората. Такое мнение высказал политический эксперт Петр Олещук в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина со ссылкой на СМИ.

По его словам, летом явка избирателей традиционно низкая. Однако избиратели националистов в этом контексте являются исключением и всегда активны, добавил Олещук.

По словам эксперта, в день голосования это будет главным преимуществом украинских националистов, которые баллотируются в новый парламент по списку ВО "Свобода".

"Явка избирателей националистов будет около 100%, потому что они очень ответственные и мобилизованы. Благодаря этому “Свобода” вполне может преодолеть 5% барьер", – отметил Олещук.

Политолог также заявил, что объединение правых (ВО "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора") в одну политическую силу он считает положительным фактором, который демонстрирует избирателям долгожданную монолитность украинских националистов. Не менее важным преимуществом, по мнению эксперта, является идеологическая последовательность лидеров украинских националистов в течение многих лет.

"Все привыкли, что националисты не объединяются почти никогда. Сейчас есть определенная тенденция, которая эту ситуацию перекрывает. Они объединились, в результате чего получили мощный список и мощную первую пятерку, в которой представлены все известные деятели националистического движения последних лет – Тягнибок, Билецкий, Ярош, Тарасенко, Кошулинский. У них фактически весь список состоит из людей, которые прошли с националистами долгий путь. То есть, они не изменяли своим идеологическим предпочтениям: были украинскими националистами и остаются", – подчеркнул Олещук.

Политолог подытожил, что на сегодняшний день у союза украинских националистов остаётся реальная возможность преодолеть 5% барьер и пройти в новый парламент. Убедиться в достоверности этого заявления можно будет уже 21 июля – в день выборов.

Напомним, ВО "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор", Украинская добровольческая армия, ОУН и Конгресс украинских националистов идут на выборы в Верховную раду по общему списку. Возглавляет объединенных националистов лидер "Свободы" Олег Тягнибок.

Второй номер в списке – лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий. В первую пятерку также попали Дмитрий Ярош, Андрей Тарасенко и Руслан Кошулинский.