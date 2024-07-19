Обама вважає, що шанси Байдена на перемогу значно скоротилися, - The Washington Post

Екс-президент Америки вважає, що чинному главі держави потрібно "серйозно подумати" про подальшу участь у передвиборчих перегонах.

Як пише видання, Обама говорив із Байденом тільки один раз після дебатів (із Дональдом Трампом), і він чітко дав зрозуміти у своїх розмовах з усіма, хто цікавився його думкою, що майбутнє кандидатури Байдена - це рішення, яке має ухвалити президент.

Водночас, за лаштунками Обама був активно залучений до переговорів про майбутнє кампанії Байдена, відповідаючи на дзвінки стурбованих демократів. Він ділився своїми поглядами на проблеми, з якими стикається чинний президент.

У цих розмовах Обама сказав, що на його думку, Байден був великим президентом. І він хоче захистити досягнення чинного глави держави, які можуть опинитися під загрозою, якщо республіканці контролюватимуть Білий дім та обидві палати Конгресу наступного року.

У деяких розмовах Обама висловлював стурбованість, що результати опитувань від Байдена віддаляються, спонсори відвертаються, а електоральний шлях колишнього президента США Дональда Трампа розширюється.

Побоювання Обами виникають на тлі зростаючої тривоги, що охоплює Демократичну партію щодо перспектив Байдена та їхнього потенційного впливу на інших кандидатів. Демократичні донори, активісти та обрані посадові особи все частіше звертаються до невеликої групи досвідчених обраних лідерів, щоб ті допомогли їм вийти з кризи, спричиненої невдалим виступом Байдена на дебатах 27 червня.

Провідні демократи Конгресу, лідер меншості в Палаті представників Хакім Джефріс (Нью-Йорк) і лідер більшості в Сенаті Чарльз Шумер (Нью-Йорк), минулого тижня безпосередньо спілкувалися з Байденом, попереджаючи про поширені побоювання, що його кандидатура може підірвати шанси демократів на контроль над обома законодавчими органами наступного року.

Видання додає, що за словами людей, які говорили на умовах анонімності, Ненсі Пелосі зайняла ще активнішу позицію, опираючись спробам Байдена покласти край обговоренню подальшої його участі у передвиборчих перегонах.

У той час Обама, можливо, найшанованіша постать партії, намагався залишатися в тіні, сподіваючись використати свою давню дружбу з Байденом, своїм колишнім напарником та віце-президентом. Але за минулі тижні його побоювання щодо кандидатури Байдена лише посилилися, кажуть люди, знайомі із ситуацією.

Також автори статті зазначили, що публічно Байден та його радники щодо передвиборчої кампанії залишалися непокірними, заявляючи, що президент не вийде з перегонів. Однак, у середу, Джо Байден перервав передвиборні перегони у Лас-Вегасі, оскільки у нього виявили позитивний результат на COVID-19. Зараз він повернувся до Делавера на карантин, де має будинок відпочинку.