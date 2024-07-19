Обама считает, что шансы Байдена на победу значительно сократились, - The Washington Post

Экс-президент Америки считает, что действующему главе государства нужно "серьезно подумать" о дальнейшем участии в предвыборной гонке.

Как пишет издание, Обама говорил с Байденом только один раз после дебатов (с Дональдом Трампом), и он ясно дал понять в своих разговорах со всеми интересующимися его мнением, что будущее кандидатуры Байдена - это решение, которое должен принять президент.

Вместе с тем, за кулисами Обама был активно вовлечен в переговоры о будущем кампании Байдена, отвечая на звонки обеспокоенных демократов. Он делился своими взглядами на проблемы, с которыми сталкивается действующий президент.

В этих разговорах Обама сказал, что по его мнению, Байден был великим президентом. И он хочет защитить достижения действующего главы государства, которые могут оказаться под угрозой, если республиканцы будут контролировать Белый дом и обе палаты Конгресса в следующем году.

В некоторых беседах Обама выражал обеспокоенность, что результаты опросов от Байдена отдаляются, спонсоры отворачиваются, а электоральный путь бывшего президента США Дональда Трампа расширяется.

Опасения Обамы возникают на фоне растущей тревоги, охватывающей Демократическую партию относительно перспектив Байдена и их потенциального влияния на других кандидатов. Демократические доноры, активисты и избранные должностные лица все чаще обращаются к небольшой группе опытных избранных лидеров, чтобы те помогли им выйти из кризиса, вызванного неуклюжим выступлением Байдена на дебатах 27 июня.

Ведущие демократы Конгресса , лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис (Нью-Йорк) и лидер большинства в Сенате Чарльз Шумер (Нью-Йорк), на прошлой неделе напрямую общались с Байденом, предупреждая о широко распространенных опасениях, что его кандидатура может подорвать шансы демократов на контроль над обоими законодательными органами в следующем году.

Издание добавляет, что по словам людей, говоривших на условиях анонимности, Нэнси Пелоси заняла еще более активную позицию, сопротивляясь попыткам Байдена положить конец обсуждению дальнейшего его участия в предвыборной гонке.

В то время Обама, возможно, самая почитаемая фигура партии, пытался оставаться в тени, надеясь использовать свою давнюю дружбу с Байденом, своим бывшим напарником и вице-президентом. Но за прошедшие недели его опасения по поводу кандидатуры Байдена только усилились, говорят люди, знакомые с ситуацией.

Также авторы статьи отметили, что публично Байден и его советники по предвыборной кампании оставались непокорными, заявляя, что президент не выйдет из гонки. Однако, в среду, Джо Байден прервал предвыборную гонку в Лас-Вегасе, так как у него обнаружили положительный результат на COVID-19. Сейчас он вернулся в Делавэр на карантин, где у него есть дом отдыха.