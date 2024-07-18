ua en ru
Чт, 18 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Демократи відклали офіційне висування кандидата у президенти США, - NYT

Вашингтон, Четвер 18 липня 2024 19:41
UA EN RU
Демократи відклали офіційне висування кандидата у президенти США, - NYT Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Демократична партія США відклала голосування, в рамках якого вона має офіційно висунути президента Джо Байдена своїм кандидатом на майбутніх виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За інформацією джерел видання, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер закликав лідерів партії "не поспішати" із голосуванням за висування кандидата, яке мало відбутися наступного тижня.

Зокрема, як пише NYT, Шумер домовився з лідером демократів у Палаті представників Хакімом Джефрісом натиснути на партію, щоб відкласти офіційне висування кандидата.

Співрозмовники журналістів з'ясували, що співголова комітету з правил партії, який визначає, коли і як висуватимуть кандидатів, Тім Волц повідомив керівника виборчого штабу Байдена Джен О'Меллі Діллон, що голосування необхідно відкласти.

Під таким тиском Національний комітет Демократичної партії вирішив перенести голосування на перший тиждень серпня.

Що передувало

Нагадаємо, шанси президента США Джо Байдена на перемогу у президентських виборах, які відбудуться у листопаді, знизилися після його програшу на дебатах з головним конкурентом Дональдом Трампом.

З того часу західні ЗМІ неодноразово писали, що в Демократичній партії почалася паніка через такий провал Байдена. Також журналісти писали про можливу заміну Байдена на іншого кандидата.

За інформацією Axios, Байден може оголосити про свій вихід із передвиборчих перегонів вже цими вихідними.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Вибори в США
NEWS
Україна підписала угоди про гарантії безпеки з Чехією та Словенією
Україна підписала угоди про гарантії безпеки з Чехією та Словенією
DAILY
Ярно Хабіхт, ВООЗ Україна: Українська нація стає старшою, бо багато молоді виїхало
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Ярно Хабіхт, ВООЗ Україна: Українська нація стає старшою, бо багато молоді виїхало