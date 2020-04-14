Обама поддержит Байдена на выборах президента США

Обама поддержит своего бывшего вице-президента в своем видеопослании, в котором объяснит, почему он считает Байдена кандидатом, необходимым на момент нынешнего кризиса в Штатах.

Напомним, бывший кандидат в президенты Соединенных Штатов, сенатор Берни Сандерс официально поддержал кандидатуру Джо Байдена.

Ранее сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки. Он был последним конкурентом Джо Байдена от демократов. Таким образом, теперь никто не может помешать Байдену стать кандидатом от демократов на выборах президента.

Также Байден сообщал, что из-за распространения коронавируса, кандидата в президенты от Демократической партии могут выбрать с помощью онлайн опроса.

Добавим, что бывший вице-президент Джо Байден лидирует на предварительных выборах (праймериз) в штатах Флорида и Иллинойс.