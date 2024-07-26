Обама підтримав висунення кандидатури Гарріс на пост президента США
Колишній президент США Барак Обмана офіційно підтримав висунення кандидатури Камали Гарріс на вибори президента.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Обаму у Twitter (X).
"Раніше цього тижня ми з Мішель (дружина Обами, - ред.) подзвонили нашому другові Камалі Гарріс. Ми сказали їй, що вважаємо, що з неї вийде фантастичний президент Сполучених Штатів, і що вона має нашу повну підтримку", - написав Обама.
Екс-президент пообіцяв допомогу Гарріс та заявив, що "зробить все можливе, щоб вона перемогла в листопаді".
Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA— Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2024
Гарріс йде на вибори президента США
Нагадаємо, віце-президент США Камала Гарріс замінила чинного американського лідера Джо Байдена у виборчих перегонах. Нещодавно він оголосив, що не піде на вибори президента США.
Гарріс ще офіційно не висунули як кандидата від Демократичної партії, але очікується, що це станеться до 7 серпня. Камала Гарріс залишається єдиною потенційною кандидатурою. За даними соцопитувань, її рейтинг наразі лише на 1% менший за рейтинг республіканця Дональда Трампа.
Екс-президент США Барак Обама був один з небагатьох відомих демократів, які ще публічно не підтримували Гарріс. ЗМІ зазначали, що Обама у приватному порядку пообіцяв Гарріс допомогу. Його публічна підтримка може вплину на рейтинг кандидатки.
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