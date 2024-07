Обама підтримав висунення кандидатури Гарріс на пост президента США

"Раніше цього тижня ми з Мішель (дружина Обами, - ред.) подзвонили нашому другові Камалі Гарріс. Ми сказали їй, що вважаємо, що з неї вийде фантастичний президент Сполучених Штатів, і що вона має нашу повну підтримку", - написав Обама.

Екс-президент пообіцяв допомогу Гарріс та заявив, що "зробить все можливе, щоб вона перемогла в листопаді".

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA