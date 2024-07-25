Обама в ближайшее время публично поддержит кандидатуру Харрис на выборы, - NBC

Бывший президент США Барак Обама в ближайшее время объявит о поддержке Камалы Харрис как кандидата от Демократической партии на выборы президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Четверо информированных лиц сообщили, что Обама тесно общался с Харрис после того, как она объявила о своем желании идти на выборы. По словам этих людей, Обама в частном порядке полностью поддержал кандидатуру Харрис и планирует публично поддержать ее в ближайшее время.

"Он регулярно общался с ней и считает, что она хорошо начала", - сказал один из собеседников издания.

Экс-президент остается одним из немногих высокопоставленных демократов, еще публично не поддержавших Харрис. Источники NBC отмечают, что Обама не хочет, чтобы его заявления омрачили момент президента Джо Байдена, в частности, его недавно обращение к нации.

Также сообщается, что помощники Обамы и Харрис обсуждали возможность организации совместного участия в предвыборной кампании, хотя дата не была выбрана.

По данным источников, бывший президент предложил Харрис консультацию по организации кампании и другим аспектам проведения успешной заявки на Белый дом.