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Обама в ближайшее время публично поддержит кандидатуру Харрис на выборы, - NBC

Вашингтон, Четверг 25 июля 2024 12:08
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Обама в ближайшее время публично поддержит кандидатуру Харрис на выборы, - NBC Фото: экс-президент США Барак Обама (facebookcom NBCBayArea)
Автор: Наталья Юрченко

Бывший президент США Барак Обама в ближайшее время объявит о поддержке Камалы Харрис как кандидата от Демократической партии на выборы президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Четверо информированных лиц сообщили, что Обама тесно общался с Харрис после того, как она объявила о своем желании идти на выборы. По словам этих людей, Обама в частном порядке полностью поддержал кандидатуру Харрис и планирует публично поддержать ее в ближайшее время.

"Он регулярно общался с ней и считает, что она хорошо начала", - сказал один из собеседников издания.

Экс-президент остается одним из немногих высокопоставленных демократов, еще публично не поддержавших Харрис. Источники NBC отмечают, что Обама не хочет, чтобы его заявления омрачили момент президента Джо Байдена, в частности, его недавно обращение к нации.

Также сообщается, что помощники Обамы и Харрис обсуждали возможность организации совместного участия в предвыборной кампании, хотя дата не была выбрана.

По данным источников, бывший президент предложил Харрис консультацию по организации кампании и другим аспектам проведения успешной заявки на Белый дом.

Харрис заменила Байдена в гонке

В эти выходные президент США Джо Байден официально объявил, что не пойдет на выборы президента. Выборы пройдут в ноябре 2024 года.

Байдена в избирательной гонке заменила вице-президент Камала Харрис. Официально ее еще не избрали кандидатом от демократов. Ожидается, что это произойдет до съезда Демократической партии.

От Республиканской партии на выборах будет бывший президент Дональд Трамп. Он уже заявил, что готов провести дебаты с Харрис.

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