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Оба кандидата в президенты Литвы против встречи с Путиным до деоккупации Крыма

Новости » Политика    13.05.2019 - 20:05
Оба кандидата в президенты Литвы против встречи с Путиным до деоккупации Крыма
Фото: лидеры первого тура выборов президента Литвы (Mindaugas Kulbis, AP / Twitter)

Они просят НАТО и США взять на себя безопасность в регионе, чтобы лучше защитить Литву от России

Победители первого тура выборов президента Литвы Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа сказали, что они не хотят встречаться с президентом России Владимиром Путиным, пока его страна не оставит аннексированный Крым. Об этом сообщает Reuters.

Более того, они просят НАТО и США взять на себя безопасность в регионе, чтобы лучше защитить Литву от России. Также Литва призвала Эстонию согласовывать действия после недавнего визита президента Керсти Кальюлайд в Москву.

Действующий лидер Литвы Даля Грибаускайте заявила, что президентские выборы продемонстрировали зрелость литовского общества.

"Эти выборы показали зрелость литовского общества. У людей есть четкие ценностные установки, не нарушены ни дешевым популизмом, ни агрессивным диктатом. Растущая активность избирателей свидетельствует о том, что все больше людей в стране осознают ответственность за будущее государства", - отметила президент.

Напомним, по итогам голосования, которое прошло 12 мая на выборах президента Литвы, лидером первого тура стал независимый кандидат, экономист Гитанас Науседа. Он получил 31,09% голосов после обработки данных с 1858 участков из тысячи девятисот семьдесят двух.

 

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