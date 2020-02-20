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Обидва госпіталізовані з Diamond Princess українця одужали

Новини » Надзвичайні події     20.02.2020 - 13:08
Обидва госпіталізовані з Diamond Princess українця одужали
Ілюстративне фото (marinetraffic.com)

Українці успішно вилікувалися від китайського коронавіруса

Госпіталізовані з лайнера Diamond Princess в Японії громадяни України, у яких був виявлений коронавірус, одужали. Про це журналістам заявив голова комітету Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Радуцький розповів про стан двох українських членів екіпажу Diamond Princess.

"До речі, жодне мас-медіа не повідомило, що вони одужали. Це та статистика - 15% видужали, серед них є два українці", - зазначив Радуцький.

Нагадаємо, за останніми даними, загальна кількість інфікованих на лайнері Diamond Princess становить 621 осіб. Крім того, вчора на судні частково зняли карантин. Після двох тижнів карантину перші 500 пасажирів зійшли на берег.

Сьогодні в Південній Кореї був зареєстрований перший випадок смерті від коронавірусу. За останній день в країні було підтверджено 53 нових випадки, в результаті чого загальне число хворих досягло 104.

До цього мер південнокорейського міста Тегу закликав жителів не виходити з будинків. У мільйоннику проживає близько 2,5 млн осіб. Рекомендації були оголошені після того, як південно-східне місто і довколишні населені пункти повідомили про 35 нових випадків зараження коронавірусом.

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