На объездной Львова произошло серьезное ДТП: движение на трассе Киев-Чоп ограничили
Серьезное ДТП произошло в среду, 3 апреля, на объездной дороге Львова. Движение на трассе государственного значения Киев-Чоп ограничили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Львовской области в Telegram.
Как отмечают правоохранители, авария произошла на железнодорожном мосту у поворота на населенный пункт Давыдов возле Львова.
На опубликованных кадрах заметно, что два автомобиля были серьезно повреждены. Полиция заявила, что есть пострадавшие. Их количество не сообщается.
Из-за ДТП движение на трассе Киев-Чоп ограничили. Патрульные осуществляют реверсное регулирование движения и обеспечивают охрану места происшествия.
"Там уже работают все необходимые службы. Учтите эту информацию при планировании маршрута движения. Будьте осторожны на дороге", - добавляют патрульные.
Напомним, 21 марта во Львове на мосту произошло ДТП с участием 27 авто. Причиной аварии могла быть непогода, тогда Львовскую область накрыл сильный туман, а видимость была значительно ограничена.
По данным патрульной полиции, в результате аварий в Украине в 2023 году погибли более 2500 человек, тысячи граждан получили ранения.
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