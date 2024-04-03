На объездной Львова произошло серьезное ДТП: движение на трассе Киев-Чоп ограничили

Серьезное ДТП произошло в среду, 3 апреля, на объездной дороге Львова. Движение на трассе государственного значения Киев-Чоп ограничили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Львовской области в Telegram.

Как отмечают правоохранители, авария произошла на железнодорожном мосту у поворота на населенный пункт Давыдов возле Львова. На опубликованных кадрах заметно, что два автомобиля были серьезно повреждены. Полиция заявила, что есть пострадавшие. Их количество не сообщается. Из-за ДТП движение на трассе Киев-Чоп ограничили. Патрульные осуществляют реверсное регулирование движения и обеспечивают охрану места происшествия. "Там уже работают все необходимые службы. Учтите эту информацию при планировании маршрута движения. Будьте осторожны на дороге", - добавляют патрульные.