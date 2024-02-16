Об'єднання фермерів ЄС COPA-COGECA закликало посилити контроль за імпортом з України

Об’єднання великих сільськогосподарських організацій Євросоюзу COPA-COGECA виступило з критикою плану Європейської Комісії щодо відновлення лібералізації торгівлі з можливістю обмеження імпорту птиці, яєць і цукру з України, але без включення до списку зерна та меду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оприлюднену на сайті організації заяву .

На думку спілки, у разі ухвалення запропонованого Комісією тексту без поправок "економічна стійкість секторів птахівництва, яєць, цукру, зерна та меду ЄС буде під загрозою".

В прес-релізі групи зазначається, що рішення Європейської комісії "повністю лібералізувати нашу торгівлю з Україною, щоб підтримати місцеву економіку проти російської агресії", ухвалене майже два роки тому, призвело до "значного імпорту української сільськогосподарської продукції, що спонукало ЄС прийняти стратегічне середньострокове бачення".

"Фермери в Румунії, Болгарії, Польщі, Угорщині та Словаччині наразі продають свою продукцію за цінами приблизно на 40% нижчими за стандартну ринкову ціну - якщо припустити, що вони взагалі можуть її продати", - йдеться у заяві.

Також в COPA-COGECA звертають увагу на активізацію протестних рухів фермерів у європейських країнах-сусідах України. Та кажуть про "значний тиск", що починають відчувати фермери, виробники зерна, м'яса птиці та цукру у Франції, Бельгії, Нідерландах, Німеччині та Австрії.

В цьому контексті організація виступає за посилення контролю за імпортом сільськогосподарської продукції з України, Зокрема, хоче, аби Комісія погодила встановлення обмежень на імпорт українських зернових та меду.

В протилежному разі група пророкує продовження протестів та подальші страйки фермерів у Європі, що може призвести до "односторонніх заборон і, зрештою, до зменшення підтримки України".

Ситуація з імпортом з України до ЄС

Нагадаємо, що пільговий режим торгівлі з ЄС був введений після вторгнення Росії в Україну, він почав діяти 4 червня 2022 року. Потім його продовжували на рік. У 2023 році Єврокомісія вводила обмежень на імпорт деяких сільськогосподарських товарів з України для сусідніх країн ЄС. У січні 2024 року Польща зверталася до Єврокомісії з проханням відновити тарифні квоти для деяких українських продуктів, але отримала відмову.

Також повідомлялося, що Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина знову вимагають від Єврокомісії введення імпортних мит на українське зерно через нібито недобросовісну конкуренцію.

Наприкінці січня Європейська комісія офіційно запропонувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік. Але разом з тим були запропоновані обмеження щодо імпорту.

Додамо, нещодавно Єврокомісар із питань торгівлі Валдіс Домбровскіс закликав Польщу, Угорщину й Словаччину зняти одностороннє обмеження на імпорт зерна з України, бо Брюссель розробив "альтернативні механізми захисту".