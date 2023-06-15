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Об’єднання депутатів закликає НКРЕКП скасувати цінові обмеження на енергоринку

Фото: об’єднання депутатів закликає НКРЕКП скасувати цінові обмеження на енергоринку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Міжфракційне об’єднання "Чиста енергія - здорове довкілля" закликало Національну комісію, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) скасувати неєвропейські практики у вигляді прайс-кепів та рухатись до вільного ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МФО.

"НКРЕКП пропонує не значно підвищити верхні прайс-кепи і при цьому встановлює мінімально низьку планку на нижні прайскепи - 1 коп. за кВт-год. Це рішення призведе до того, що Гарантований покупець, який реалізує на ринку електроенергію з відновлювальних джерел, буде продавати по 1 копійці електроенергію, тоді коли в енергосистемі буде її профіцит", - сказав під час відкритого слухання НКРЕКП співголова міжфракційного об’єднання Олексій Гончаренко.

Він зазначив, що найбільший обсяг продажу електроенергії "Гарантований покупець" має саме в денні години, коли активно працює сонячна енергетика. При ціновому обмеженні в 1 коп. за кВт-год компанія буде вимушена віддавати задаром електроенергію, з продажу якої потрібно виплачувати гроші виробникам "зеленої" енергії.

Нардеп підкреслив, що це прямий шлях до банкрутства "Гарантованого покупця" та 7 ГВт підприємств сонячної енергетики, які будувались в Україні роками.

"Сподіваюся, що регулятор дослухається до учасників ринку і не спровокує занепад "зеленої" енергетики. Тому що, вона так критично важлива і сьогодні, і завтра, і під час післявоєнної відбудови. Потрібно скасувати неєвропейські практики у вигляді прайс-кепів та рухатись до вільного ринку", - підсумував Гончаренко.

Нагадаємо, раніше державна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" запропонувала Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) не впроваджувати граничні ціни на ринку електроенергії.

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