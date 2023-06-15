Объединение депутатов призывает НКРЭКУ отменить ценовые ограничения на энергорынке

"НКРЭКУ предлагает не значительно повысить верхние прайс-кепы и при этом устанавливает минимально низкую планку на нижние прайскепы – 1 коп. за кВт-ч. Это решение приведет к тому, что Гарантированный покупатель, реализующий на рынке электроэнергию из возобновляемых источников, будет продавать по 1 копейке электроэнергию, тогда когда в энергосистеме будет ее профицит", - сказал во время открытого слушания НКРЭКУ сопредседатель межфракционного объединения Алексей Гончаренко.

Он отметил, что наибольший объем продаж электроэнергии "Гарантированный покупатель" именно в дневные часы, когда активно работает солнечная энергетика. При ценовом ограничении в 1 коп. за кВт-ч компания будет вынуждена отдавать даром электроэнергию, по продаже которой нужно выплачивать деньги производителям "зеленой" энергии.

Нардеп подчеркнул, что это прямой путь к банкротству "Гарантированного покупателя" и 7 ГВт предприятий солнечной энергетики, которые строились в Украине годами.

"Надеюсь, что регулятор прислушивается к участникам рынка и не спровоцирует упадок "зеленой" энергетики. Потому что она так критически важна и сегодня, и завтра, и во время послевоенного восстановления. Нужно отменить неевропейские практики в виде прайс-кепов и двигаться к свободному" рынка", - подытожил Гончаренко.

Напомним, ранее государственная энергогенерирующая компания "Энергоатом" предложила Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не вводить предельные цены на рынке электроэнергии.